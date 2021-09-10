Прошлый год стал рекордным по числу жертв среди экологических активистов

В 2020-м году были убиты 227 экологических активистов, занимавшихся природоохранной деятельностью, что является рекордным количеством жертв по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные правозащитниками-активистами из Global Witness.

В среднем наши данные показывают, что с момента подписания Парижского соглашения по климату, в 2016 году, каждую неделю гибнут четыре защитника, — говорится в отчёте.

В Колумбии зарегистрировано наибольшее количество убитых борцов за защиту природы и окружающей среды: всего в стране погибло 65 экологических активистов. На втором месте стоит Мексика с 30 убитыми защитниками. В Бразилии, Никарагуа, Перу и на Филиппинах особенно остро стоит вопрос о вырубке леса: 23 экоактивиста погибло в этих странах за 2020 год.

Ранее около тысячи защитников окружающей среды устроили в Белграде «экологическое восстание». Активисты призвали к отставке чиновников, ответственных за загрязнение природы и прекращение вырубки лесов ради строительства мини-ГЭС.