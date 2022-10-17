«Классика прошла проверку временем»: депутат о гей-пропаганде в литературе Депутат Шолохов о гей-пропаганде в литературе: классика прошла проверку временем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шолохов

Просьба Российского книжного союза проверить ряд произведений классической литературы на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности — попытка показать бессмысленность подобных действий и возможность из любого благого начинания сделать глупость, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов. По его словам, классическая литература не нуждается в подобных проверках, а бороться нужно с сообществами, пропагандирующими суицид и нетрадиционные сексуальные отношения в интернете.

Я точно знаю, что ни Александр Хинштейн, ни любой другой депутат не имеют в виду подобные глупые меры. Совершенно очевидно, что классика не нуждается в подобных проверках, она прошла проверку и временем, и читателем и вряд ли нуждается в ком-то еще, — сказал Шолохов.

Депутат подчеркнул, что в интернете можно найти все что угодно, и напомнил об усилиях по борьбе с детскими группами, призывавшими к суициду.

Мы возвращаемся к разговору о возрастных ограничениях. Сейчас нормативные акты, касающиеся этой темы, находятся на последней стадии обсуждения. Мы не должны огораживать наших детей от классических произведений и жизни. Если ребенок вырастет под стеклянным колпаком и не будет знать, что в мире происходит, а потом вдруг у него широко откроются глаза, это точно неверный путь. Дети должны в определенном возрасте узнавать о существовании каких-то вещей, но это не должно подаваться в форме пропаганды, — отметил Шолохов.

По мнению депутата, до 18 лет некоторые разрушительные для психики растущего самосознания вещи нужно отсекать, в том числе пропагандирующие суицид и нетрадиционные отношения. Классическая же литература, по его мнению, не призывает никого ни к убийству, ни к сексуальному насилию, она показывает это как нечто жуткое и выпадающее из разряда нормального.

А вот пропаганда, рисующая это как нормальное и соблазнительное, вот это разрушает. Поэтому детскую школьную литературу нужно избавить от таких вещей, — подытожил Шолохов.

Ранее Российский книжный союз (РКС) направил письмо председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну, попросив расшифровать положения законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Члены РКС попросили разъяснить, будут ли те или иные сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия законопроекта.