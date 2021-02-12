«Прошла практически незамеченной»: в СПЧ оценили акцию с фонариками

https://static.news.ru/photo/ff7c3c46-6f27-11eb-8ca8-96000091f725_660.jpg Александр Брод Фото: MFA Russia/Global Look Press

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что акция в поддержку Алексея Навального с фонариками оказалась непонятой россиянами.

Можно сказать, что акция прошла практически незамеченной. Для молодёжи это новые впечатления, возможность необычно провести время. Для большинства граждан этот флешмоб непонятен — для чего и ради чего он проводится, — пояснил Брод в беседе с РИА Новости.

Член СПЧ добавил, что популярность Навального начала падать, в основном из-за его циничного поведения на судебном процессе с ветераном Великой Отечественной войны.

Реплики его носили издевательский характер над пожилым человеком. Это, я думаю, многих смутило, и они перестали видеть в нём героя толпы, — сказал Брод.

Также он отметил, что акция прошла не во всех регионах. Не было её в Ростовской области и в Ханты-Мансийском округе, а в столице на флешмоб собралось мало людей, и то только в центре города.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве в районе Южное Чертаново вечером 14 февраля участники акции зажжённых фонариков в поддержку оппозиционера Алексея Навального устроили шествие вдоль дворов. Кадры с идущей группой людей с фонариками появились в социальных сетях. Позже появилась информация, что к месту приехали две машины полиции.