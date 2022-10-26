Прошение о помиловании россиянки Сапеги поступило в профильную комиссию

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Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что прошение о ее помиловании поступило в комиссию по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при президенте Белоруссии. По его словам, комиссия не информировала о конкретных сроках рассмотрения прошения, однако, как ожидается, оно будет рассмотрено до конца года.

Подтверждаю: прошение поступило в комиссию, — сказал адвокат.

Гашинский добавил, что до этого положительное заключение на прошение дала администрация колонии.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки в Минске самолёта, на котором она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

6 мая 2022 года 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал Софью виновной в том, что она была администратором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов.

Россиянка написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко, в котором напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами». Кроме того, в августе 2021 года Сапега записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».