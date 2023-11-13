«Проще за компанию»: невролог дала советы для желающих бросить курить Невролог Ковальская: бросить курить проще «за компанию» и в намеченную дату

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Бросить курить помогут такие лайфхаки, как определение точной даты избавления от вредной привычки, а также рассказ о планах родным и друзьям, рассказала в беседе с LIFE.ru невролог Яна Ковальская. По ее словам, если они тоже курят, можно попробовать бросить вместе с ними — сделать это «за компанию» будет легче.

Как уточнила врач, если с определением точной даты возникают сложности, можно попробовать избавиться от тяги к сигаретам, постепенно сокращая их количество в день. Если желание курить кажется непреодолимым, можно попросить родных и друзей помочь сосредоточиться на причинах отказа от курения и помочь создать расслабляющую обстановку.

Также невролог посоветовала изначально продумать, с какими трудностями человек может столкнуться при отказе от курения. Так, организм и мозг могут испытывать стресс от отсутствия никотина, поэтому первые несколько дней будет тяжело.

Сразу после отказа от курения вполне нормально чувствовать раздражение, расстройство или находиться в подавленном состоянии. Эти ощущения пройдут, — рассказала специалист.

Кроме того, необходимо постоянно напоминать себе, почему вы хотите отказаться от курения, и избавиться от атрибутов вредной привычки: сигарет, спичек, зажигалок, пепельниц и так далее, рассказала Ковальская.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что курение вызывает мутации в яйцеклетке, нарушает питание плода из-за спазмов сосудов, снабжающих кровью матку, особенно капилляров. Врач отметил, что данная вредная привычка также затрудняет наступление беременности.