Проще перекрасить: автоэксперт оценил идею замены дорожных ограничителей Автоэксперт Хайцеэр не увидел необходимости в замене бетонных ограничителей парковки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В замене бетонных полусфер, ограничивающих движение и парковку машин в неположенном месте, нет никакой необходимости, считает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В Госдуме предложили заменить их на более яркие и высокие конструкции, но проще просто покрасить их более яркой, светоотражающей краской, заявил автоэксперт в беседе с «360». Хайцеэр указал, что за границей уже много лет применяются такие же ограничители, эта практика показала эффективность. По его мнению, в России нужно не менять конструкции, а направить средства на то, чтобы их было больше.

Благодаря полусферам машина не выскакивает на встречную полосу, не сбивает пешеходов. Очевидно, что такие конструкции должны быть, их в России категорически не хватает. Нужно тратить деньги на это, а не на то, чтобы изменить существующее ограничители, — объяснил он.

Эксперт отметил, что в сильные снегопады любые конструкции будет плохо видно. При этом он признал, что дорожные службы достаточно регулярно чистят эти бетонные ограничители.

Проще покрасить их более яркой краской, светоотражающей — это будет более логично, — заключил Хайцеэр.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов заявил, что многие водители зимой не могут отличить низкие округлые заграждения от сугробов и в результате повреждают свои машины. В связи с этим парламентарий предложил заменить бетонные полусферы на более заметные аналоги. Перед этим Власов также предлагал освободить водителей от штрафов за несоблюдение дорожной разметки во время снегопадов.