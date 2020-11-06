Прощания со Жванецким для поклонников не будет из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/e5e34e32-203f-11eb-bd18-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким проводить не планируется. Это связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусу, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить, — цитирует его РИА Новости.

Что касается похорон, то, по его словам, определённости пока нет, «всё в процессе».

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Говоря о причинах смерти, Сташкевич отметил, что сатирик болел.

В начале октября он объявил о прекращении концертной деятельности из-за ухудшения здоровья.

На доме, где жил Жванецкий, установят памятную табличку, писал NEWS.ru.