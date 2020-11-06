Прощания со Жванецким для поклонников не будет из-за пандемии

Прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким проводить не планируется. Это связано с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусу, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.
Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить, —
цитируетего РИА Новости.
Что касается похорон, то, по его словам, определённости пока нет, «всё в процессе».
Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Говоря о причинах смерти, Сташкевич отметил, что сатирик болел.
В начале октября он объявил о прекращении концертной деятельности из-за ухудшения здоровья.
На доме, где жил Жванецкий, установят памятную табличку, писал NEWS.ru.