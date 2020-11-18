Прощание с Виктюком пройдёт 20 ноября в его театре в открытом формате

https://static.news.ru/photo/93cc9d64-29af-11eb-8144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится 20 ноября в открытом формате в его театре, рассказала пресс-атташе культурного учреждения. Мэтр ушёл из жизни 17 ноября в возрасте 84 лет от тромбоэмболии.

Прощание с Романом Григорьевичем [Виктюком] пройдёт 20 ноября в открытом формате, — цитирует РИА Новости представителя театра.

Романа Виктюка похоронят у себя на родине в семейном склепе во Львове. Об этом СМИ сообщил близкий друг семьи. Прославленный режиссёр был госпитализирован с коронавирусом в конце октября в реанимацию и последние дни восстанавливался в больнице в Сокольниках. После этого состояние Виктюка ухудшилось, он был переведён в военный госпиталь, где и умер от инсульта.

У него была квартира в доме на Тверской улице в Москве, которая прежде принадлежала сыну, а затем внуку Иосифа Сталина. Просторное жилище в элитном доме досталось Виктюку ещё от бывшего мэром столицы Юрия Лужкова. Эксперты оценивают недвижимость в 50 млн рублей. Издание отмечает, что режиссёр также зарабатывал в театре около 6 млн рублей в год. Поскольку он жил один и не имел детей, на его наследство претендуют родственники из Львова — две сестры и племянница.

По словам адвоката Сергея Жорина, в ситуации, как у Виктюка, когда нет наследников первой очереди, имущество между наследниками второй очереди делится в равных долях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка СССР Вера Васильева отреагировала на смерть режиссёра Романа Виктюка. По её словам, театр потерял мастера и это большое горе.