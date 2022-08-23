Прощание с убитой Дарьей Дугиной: фото, видео, онлайн-трансляция В телецентре «Останкино» проходит церемония прощания с журналисткой Дарьей Дугиной — дочерью философа Александра Дугина

Фото: Социальные сети

Дарья Дугина

23 августа в московском телецентре «Останкино» состоится церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной. Начало запланировано на 10 часов утра. Дочь философа Александра Дугина погибла в результате подрыва автомобиля 20 августа. Репортеры NEWS.ru будут публиковать фотографии и видеокадры, а также вести онлайн-трансляцию гражданской панихиды в телецентре, где подобные мероприятия устраивают лишь в исключительных случаях. Так, именно в «Останкино» в 1995 году страна прощалась с первым гендиректором ОРТ (сейчас Первый канал) телеведущим Владиславом Листьевым, убитым киллером в подъезде собственного дома.

Гибель Дарьи Дугиной потрясла весь мир, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал к проведению расследования случившейся трагедии. В ФСБ уже заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк.

Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии. По данным следствия, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Они арендовали квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Предполагается, что именно эта женщина следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая российскими силовиками Вовк не имеет отношения к подрыву автомобиля.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. Российский лидер выразил соболезнования семье погибшей журналистки. Отец покойной Александр Дугин, на глазах которого произошла трагедия, был госпитализирован в одну из больниц. Накануне церемонии прощания политолог сделал первое заявление после смерти дочери. Философ подчеркнул, что девушку «подло, исподтишка убили враги России».

Дугин отметил, что его дочь погибла в результате «теракта, осуществленного нацистским украинским режимом». Он добавил, что девушка никогда не призывала к насилию и войне, а ее выступления и репортажи всегда были «глубокие и обоснованные».

На моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубокими, обоснованными и сдержанными. Она никогда не призывала к насилию и войне, — сказал политолог.

Дугин назвал свою дочь «восходящей звездой» и героем. Он выразил надежду, что она вдохновит «сынов Отчизны на подвиг».

9:48 Мать и отец Дарьи Дугиной заняли места возле гроба дочери. Рядом с родителями погибшей журналистки находится друг семьи – российский предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

9:23 Возле телецентра «Останкино», где прощаются с Дугиной, усилили меры безопасности. Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии выставлены в оцепление по всему периметру телецентра, они находятся на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Въезжающие на территорию «Останкино» автомобили тщательно досматривают с помощью миноискателей. Первые желающие проститься с дочерью философа Александра Дугина уже начали собираться на подходе к телецентру.