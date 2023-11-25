Прощание с погибшим под обстрелом ВСУ военкором Максудовым прошло в Москве

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Цветы у портрета корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК

В Москве прошла церемония прощания с военным корреспондентом телеканала «Россия 24» Борисом Максудовым, который погиб под обстрелом Вооруженных сил Украины в Запорожской области, кадры с траурной церемонии публикуют «Известия». Репортер работал в зоне специальной военной операции с первых дней, он неоднократно посещал Донецк.

О смерти журналиста сообщил 23 ноября Владимир Соловьев. Позднее Следком России сообщил об ударе ВСУ осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов. В Министерстве обороны отметили, что во время атаки дрона корреспонденты готовили «материал об обстрелах в Запорожской области».

Борис Максудов начал карьеру на ТВ в ГТРК «Сочи», где он работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год. Он также четыре года был собственным корреспондентом «Нового Телевидения Кубани»: в Сочи (2007–2009), затем в Краснодаре (2009–2011) и еще два года — в той же должности на «9 канале». В 2013–2018 годах журналист руководил сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр». Президент России Владимир Путин посмертно наградил Максудова орденом Мужества.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «России 24» Бориса Максудова. Он заявил, что Максудов мужественно и профессионально выполнял все свои задачи в зоне СВО на Украине, его смерть стала большой трагедией для всего журналистского корпуса.