Прощание с главой МЧС Зиничевым началось в Москве

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, погибшим 8 сентября, началось в Москве. Церемония проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

На данный момент у здания собрались сотрудники МЧС. Церемония начнётся с минуты на минуту. На прощание с министром ожидает приезд президента Владимира Путина. Сама церемония будет проходить в закрытом для прессы режиме.

По окончании прощания гроб с телом министра увезут в Санкт-Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище рядом с родителями.

Ранее президент Владимир Путин на заседании комитета «Победа» заявил, что руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека.