Прощание с адвокатом Андреем Ромашовым, который защищал футболиста Александра Кокорина, пройдёт 28 сентября.
По словам вице-президента гильдии российских адвокатов, руководителя коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Татьяны Стукаловой, церемония начнётся в 12:00 в прощальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, передаёт АГН «
Как писал News.ru, ранее блогер Эрик «Давидыч» Китуашвили признался, что его шокировало сообщение о смерти Ромашова. При этом он назвал адвоката богом в своей сфере.