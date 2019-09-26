Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Однополая пара из России, которая усыновила детей, попросила политического убежища в США. Об этом сообщил адвокат Максим Оленичев. По его словам, заявка от Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева находится на рассмотрении американских властей.

В настоящее время она принята к рассмотрению, но пока никакого результата нет, идёт процесс, — цитирует его ТАСС. Он рассказал, что сейчас мужчины вместе с детьми проживают в США. Они...