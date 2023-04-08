Прощание и похороны военкора Владлена Татарского: онлайн-трансляция Друзья, близкие и простые россияне прощаются с погибшим в результате теракта Владленом Татарским

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Портрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин)

8 апреля военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), погибший в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля, будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание проходит там же. Журналисты NEWS.ru ведут онлайн-трансляцию.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел вечером 2 апреля. В тот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Корреспондент погиб. Взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую Татарскому подарила девушка по имени Дарья Трепова. Она арестована на два месяца, ей грозит более 20 лет заключения.

Ответственность за убийство военкора Владлена Татарского взяла на себя питерская колонна так называемой Национальной республиканской армии, связанной с бывшем депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем Telegram-канале ее представители заявили о непричастности к произошедшему иностранных спецслужб. Ранее эта партизанская организация взяла на себя убийство журналистки Дарьи Дугиной.

12:12 Священник открыл гроб, положил что-то внутрь и закрыл крышку. В зал прощания вошел почетный караул, начинается официальная церемония прощания с Владленом Татарским.

11:50 Журналист NEWS.ru сообщает, что на прощании гроб с телом Татарского закрыт. С одной стороны у гроба расположены медали военкора. С другой — кувалда.

11:35 В зале прощаний проходит отпевание Владлена Татарского.

11:25 К залу прощаний прибыл связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин. Он заявил, что голос Татарского будет звучать и дальше, несмотря на гибель военкора.

11:23 На прощание приехал близкий друг Владлена Татарского музыкант Аким Апачев. Он признался, что для него это личная утрата. «Они его убили, но породили легенду», — заявил Апачев.

11:00 Желающие проститься с Владленом Татарским начали собираться у зала, где состоится церемония. Люди идут с цветами, прежде чем подойти к залу, все проходят через рамки металлоискателей. Территория оцеплена и тщательно охраняется полицией и Росгвардией.