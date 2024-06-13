Просьба занять на бутылку закончилась смертью мужчины в Улан-Удэ Житель Улан-Удэ попросил денег на алкоголь и получил смертельное ранение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Улан-Удэ попросил у знакомой денег на алкоголь и, получив отказ, устроил потасовку. По версии правоохранителей, бытовая драка закончилась тем, что женщина ударила напавшего на нее горожанина ножом в живот, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Следственное управление СКР по региону.

В итоге суд признал задержанную виновной в умышленном причинении знакомому тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Ее приговорили к 7,5 года лишения свободы, которая та будет отбывать в колонии общего режима.

Трагедия произошла вечером 9 февраля 2024 года, когда в квартиру дома на улице Жердева пришел пьяный мужчина и, желая получить средства на алкоголь, потребовал деньги у 53-летней женщины. Получив отказ, в помещении произошла ссора и потасовка.

Во время драки, женщина схватила нож и ударила им оппонента в живот. Вскоре пострадавший скончался. Местная жительница, осознав произошедшее, в течение нескольких дней употребляла алкоголь и рассказала о трагедии только подруге, с которой случайно встретилась у магазина.

Житель города Пушкине в Ленинградской области ранее получил смертельное ножевое ранение после застолья. Предполагаемым злоумышленником оказался гость погибшего, который прежде был судим за незаконный оборот наркотических веществ, побои и ряд других преступлений.