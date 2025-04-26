Прорыв обороны, перемалывание ВСУ: ситуация под Курском утром 26 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продолжают зачищать Курскую область от ВСУ. Что известно о прорыве обороны и перемалывании противника под Курском, какова ситуация в регионе утром 26 апреля?

Ситуация в Курской области утром 26 апреля

По данным проекта WarGonzo, в Курской области российские войска достигли за последние сутки определенных тактических успехов.

«Освобождение Горналя сильно усложняется рельефом местности и огромным количеством дронов противника. Тем не менее в ближайшие дни населенный пункт должен полностью перейти под контроль ВС РФ. Также продолжаются бои в окрестностях Олешни», — пишут авторы канала.

Украинские войска регулярно пытаются прорвать оборону российской группировки «Север» в Курской и Белгородской областях, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Обстановка в этих регионах остается непростой.

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«В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник <…> все время пытается вклиниться на других участках. Все время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем», − сказал он.

Фото: Социальные сети ВС Украины

ВСУ лишились возможности логистики в Горнале Курской области, также сообщил Алаудинов. По его словам, несмотря на проблемы, противник не оставляет попыток удержать данный участок из последних сил.

«В Горнале сегодня идут наступательные действия. Противник уже возможности логистики потерял, у него нет возможности ни подвоза, ни ротации. Он пытается последними силами удержать все, что у него есть там, этот участок», — сказал Алаудинов.

По его мнению, украинские подразделения близки к окончательной потере позиций в Курской области. Как считает Алаудинов, вопрос с Горналем будет закрыт уже в ближайшие дни.

Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что ВСУ дистанционно минируют населенные пункты в приграничных районах Курской области по несколько раз.

«Наши войска нанесли поражения формированиям трех бригад ВСУ в Суджанском районе возле н. п. Горналь и Олешня. Авиация, артиллерия и операторы БПЛА уничтожали резервы противника в Сумской области», — пишут авторы канала.

Российские войска завершают зачистку украинских подразделений в Курской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным источника, в регионе идут бои за последние населенные пункты, где закрепились украинские силы. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

«Российские части закрепились в окрестностях хутора Олешня и выбивают ВСУ», — говорится в публикации.

По информации канала, в районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению Курской области. Российские силы также развивают наступление в Сумской области, чтобы создать буферную зону вдоль границы и снизить угрозы со стороны ВСУ.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что на Сумском направлении российская армия освобождает занятые противником территории Курской области.

«За прошедшие сутки [ВС РФ] смогли пробиться к окраинам Олешни, а также достигли частной застройки на севере Горналя», — говорится в публикации.

Минобороны РФ не комментирует эту информацию.

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