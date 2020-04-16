Пропускной режим в Москве не вызвал сбоев в поставках продовольствия

https://static.news.ru/photo/cf96bd14-7fb1-11ea-9181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введённый в Москве режим передвижения на транспорте с цифровыми пропусками не повлиял на поставки продовольствия, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Считаю, что это серьёзное достижение. Нам удалось, в отличие от коллег, которые столкнулись с пандемией в Европе, достаточно стабильно обеспечить город всем продовольствием, — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник подчеркнул, что продовольственных запасов Москве хватит больше чем на месяц.

Если у нас в пиковые дни спроса по ряду видов продовольствия оставалось продукции на 4-5 дней, то на сегодняшний день запасы сформированы на срок от 30 до 45 дней, — добавил он.

С 15 апреля в Москве заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Из-за проверок наличия у пассажиров кодов утром на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди.

Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Ранее NEWS.ru писал, что столичное руководство не рассматривает возможность введения в Москве карточек на продукты, так как спрос на продовольственные товары стабилизировался.