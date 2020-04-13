Пропуска москвичей будут блокировать за нарушения правил использования

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Нарушения правил использования цифровых пропусков в Москве, введённых в период действия режима всеобщей изоляции на фоне пандемии коронавируса, будут приводить к блокировке личных разрешений на передвижения по городу и области.

Об этом 13 апреля журналистам рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. По его словам, в отношении нарушителя правил использования пропуска власти станут применять меры административного воздействия.

Пропуск будет заблокирован и, соответственно, к нарушителю будут применены соответствующие меры административного действия в соответствии с указом мэра Москвы и столичным КоАПом, — заявил Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На данный момент жители Москвы смогли оформить уже примерно 780 тысяч цифровых пропусков для передвижения по городу.

Как ранее писал NEWS.ru, разрешение для поездок на работу будет действовать до 30 апреля и количество поездок по нему будет неограниченным. Пропуска для похода к врачу будут действительны один день. Разрешения для поездок по личным делам также будут одноразовыми, но их можно будет оформлять не более двух раз в неделю.