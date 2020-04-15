Пропуска имеют более 90% въезжающих в Москву водителей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Более 90% водителей машин, которых сотрудники ГИБДД проверили на въездах в Москву 15 апреля, имели необходимые цифровые пропуска.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, на некоторых направлениях этот показатель составил 98%. Те, кто не имел при себе пропуска, не смогли попасть в столицу.

Предварительные данные показывают, что водители в целом ответственно подошли к оформлению пропусков, — сказал собеседник издания.

Протоколы за нарушение пропускного режима сотрудники ГИБДД пока не составляют. Проверки пока не сплошные, а выборочные, однако из-за них на въездах в город всё равно образовались многокилометровые пробки.

Ранее NEWS.ru писал о том, что приложение, позволяющее водителям такси, проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями. Ранее департамент столичного транспорта прислал таксомоторным компаниям логины, пароли и инструкцию для водителей.