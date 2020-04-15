Пропуска имеют более 90% въезжающих в Москву водителей

Более 90% водителей машин, которых сотрудники ГИБДД проверили на въездах в Москву 15 апреля, имели необходимые цифровые пропуска.
Об этом
Предварительные данные показывают, что водители в целом ответственно подошли к оформлению пропусков, — сказал собеседник издания.
Протоколы за нарушение пропускного режима сотрудники ГИБДД пока не составляют. Проверки пока не сплошные, а выборочные, однако из-за них на въездах в город всё равно образовались многокилометровые пробки.
Ранее NEWS.ru писал о том, что приложение, позволяющее водителям такси, проверять действительность цифрового кода пропуска у пассажира, работает со сбоями. Ранее департамент столичного транспорта прислал таксомоторным компаниям логины, пароли и инструкцию для водителей.
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