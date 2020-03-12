Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова сроком на 14 дней для прохождения им карантина.
Спикер призвал парламентариев, контактировавших с Катасоновым, также уйти на карантин. Кроме того, предложил временно лишить пропусков в Думу и помощников депутата.
Идею зампреда комитета по образованию и науке Геннадия Онищенко о досрочном прекращении заседания Госдумы Володин не поддержал. Спикер счёл достаточным провести дезинфекцию помещения после его завершения,
Катасонов вернулся из Франции и отправился на работе, не пройдя положенный карантин. Как ранее писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил досрочно наказать депутат путём досрочного прекращения его полномочий.
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