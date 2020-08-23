Пропажа Татьяны Овсиенко после смерти Легкоступовой насторожила фанатов

https://static.news.ru/photo/958b057a-e551-11ea-9a0c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко Фото: instagram.com/tatiana_ovsienko_

Советская и российская эстрадная певица, бывшая участница коллектива «Мираж» Татьяна Овсиенко давно не проявляла себя в соцсетях. Это обеспокоило фанатов.

Как сообщает «МК», Овсиенко ранее часто обновляла новости на своей странице в Instagram и отвечала на некоторые комментарии поклонников. Однако в последние недели 53-летняя артистка забросила ресурс. В частности, отмечается, что после 25 июня в аккаунте певицы не было ни одного сообщения. Также нет публикаций о певице в прессе и никто ничего не знает о её самочувствии.

Это обеспокоило фанатов певицы, особенно после того, как скончалась Валентина Легкоступова. Поклонники на странице Овсиенко стали просить выйти с ними на связь.

С вами всё хорошо, когда новые песни? Они же будут ещё? — пишут они.

Как писал NEWS.ru, Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова.