Пропажа Татьяны Овсиенко после смерти Легкоступовой насторожила фанатов

Советская и российская эстрадная певица, бывшая участница коллектива «Мираж» Татьяна Овсиенко давно не проявляла себя в соцсетях. Это обеспокоило фанатов.
Как
Это обеспокоило фанатов певицы, особенно после того, как скончалась Валентина Легкоступова. Поклонники на странице Овсиенко стали просить выйти с ними на связь.
С вами всё хорошо, когда новые песни? Они же будут ещё? — пишут они.
Как писал NEWS.ru, Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.
Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова.
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