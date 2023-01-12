Пропавший в Пензе блогер Бординов нашелся в офисе

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Артем Бординов

Блогер Артем Бординов, сообщения о пропаже которого появились в ночь с 8 на 9 января, найден, он переночевал в офисе компании «Пензфильммаш», передает телеканал РЕН ТВ. Вечером 8 января мужчина покинул свою квартиру, по неподтвержденной информации из-за ссоры с супругой, после чего связь перестал выходить на связь. К его поискам подключился добровольческий отряд «ЛизаАлерт» по Пензенской области.

Известно, что о пропаже мужа сообщила его супруга в отделении полиции. Причиной ссоры между супругами, как отмечается пресс-служба, могла стать постельная сцена во время съемок фильма «Зема. Сказка на районе, однако подтверждать эту информации пресс-служба не стала.

Пропавший после ссоры с женой актер Артем Бординов, известный по роли Тяпы в сериале «Зема», провел ночь на 9 января в офисе компании «Пензфильммаш», которая снимает сериал, — говорится в сообщении.

Ранее мать пятерых детей Любовь Белюшину, об исчезновении которой стало известно 22 декабря, нашли мертвой в лесу. Ее тело со следами удушения нашли в лесу под городом Реж Свердловской области. Журналисты отметили, что экс-супруг погибшей Александр Белюшин прошел проверку на полиграфе, но на новом допросе сознался в убийстве.