Пропавший в джунглях Колумбии россиянин вышел на связь

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Пропавший три месяца назад в джунглях Колумбии россиянин Владимир Косаров (Комаров) вышел на связь, сообщает «360». Его знакомый рассказал изданию, что путешественник решил преодолеть джунгли Дарьена. По его словам, в этих местах проходит большой миграционный поток, из-за чего там небезопасно.

Переправа на лодке стоит около $300. На тот момент у Владимира таких финансовых возможностей не было. Он принял решение преодолеть расстояние через джунгли. И вот в этом месте он пропал. Это место труднопроходимое, там большое скопление разных группировок, — рассказал друг путешественника.

Друзьям путешественника пришлось обращаться в посольства России в Колумбии и Панаме. По словам собеседника издания, главным препятствием стало отсутствие связи с родственниками Косарова. Кроме того, у друзей не было паспортных данных пропавшего россиянина.

Однако путешественник смог выйти на связь самостоятельно. Он опубликовал в своих социальных сетях видео и рассказал, через какие трудности ему пришлось пройти. Косаров отметил, что все это время ему приходилось выживать: он пересекал горы, болота и реки, упал с обрыва и сломал велосипед. Путешественник уточнил, что питался змеями и научился ловить рыбу разными способами. Кроме того, около месяца он находился на карантине из-за малярии.

Об исчезновении Косарова стало известно в марте. Друзья путешественника рассказывали, что последний раз тот выходил на связь 25 января, когда находился в колумбийском городе Капургана. Он отправился в Панаму через Дарьенский пробел, вся территория которого состоит из тропических джунглей и непроходимых болот.