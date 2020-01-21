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Подросток Влад Бахов, бесследно пропавший десять месяцев назад после вечеринки под Смоленском, как оказалось, знал, что скоро умрёт. По словам его девушки, незадолго до исчезновения, гадалка напророчила ему скорую кончину.

Когда она взяла руку Влада, то не то, что испугалась, а пришла в шок и сказала: «Я не вижу у тебя будущего и детей», — рассказала в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Ангелина Школина.

По словам девушки 16-летнего Влада, встреча с гадалкой произошла за полгода до происшествия, но молодые люди всерьёз эту информацию тогда не восприняли. До сих пор не известно, что произошло с молодым человеком во время злополучного пикника в лесу в компании детей местных высокопоставленных чиновников. Родственники парня надеются всё же, что он жив. Сумма вознаграждения за информацию о его местонахождении составляет 1,5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, программа телеведущего Андрея Малахова об исчезнувшем подростке Владе Бахове была снята с эфира. Вероятно, это решение было принято после указания «сверху». Данной информацией на своей официальной странице в социальной сети с подписчиками поделилась актриса Яна Поплавская. Она отметила, что правду об исчезновении Бахова пытаются всеми силами «замять». Именно поэтому выпуск программы Малахова вышел исключительно на территории Дальнего Востока. По словам Поплавской, во время записи программы было обнародовано сообщение о том, что несовершеннолетнюю дочь участвовавшего в поисках Бахова сотрудника МЧС вынуждают дать показания против родного отца.