Пропавший месяц назад активист из Якутии вышел на связь

Фото: sadwave.com

Игорь Иванов

Активист и музыкант из Якутии Игорь Иванов, известный под псевдонимом Айхал Аммосов, выступавший против СВО, вышел на связь после месяца молчания. На его странице в социальной сети появилась первая запись за долгое время. В сообщении говорится, что активист находится в безопасности. По словам мужчины, прошедший месяц его жизни напоминал шпионский детектив, однако подробностей он приводить не стал.

Со мной все хорошо. Я жив, здоров и сейчас нахожусь в безопасности. То, что я внезапно исчез — это было не просто так, на то были веские причины. Мне нужно было что-то делать, решать все быстро. Скоро я вам все расскажу, — написал Аммосов.

Также он опубликовал снимок с подписью «Вот так все начиналось». На фотографии запечатлен, вероятнее всего, он сам в маске, вокруг разложены документы, рюкзаки, телефон и зарядное устройство.

18 декабря «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на правозащитный фонд «Свободная Якутия» сообщала, что активист пропал. По данным организации, Аммосов перестал выходить на связь с 11 декабря.

Знакомые музыканта говорили, что Аммосов не пришел в Якутский горсуд на заседание по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Помимо этого, как сообщает «Свободная Якутия», за активистом велась слежка. Уголовное дело против Аммосова было возбуждено в августе 2022 года из-за баннера с надписью Yakutian punk against war. Он вывесил его на крыше бассейна в центре Якутска.