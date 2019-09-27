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Клирика храма Покрова Божией Матери в городе Мегион Ханты-Мансийского округа Марка Мазитова отстранили от службы после того, как он подписал открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела». Письмо священника из Югры опубликовал протодиакон РПЦ Андрей Кураев.

24 сентября, во вторник, после богослужения меня вызвали в приёмную прихода, где я служил, выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще с епархии. При этом мне...