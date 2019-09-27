Владелец судна Bourbon Rhode, пропавшего во время шторма в Атлантическом океане, сообщил о гибели корабля.
По его словам, информация об этом подтверждена, передаёт «
Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что судно Bourbon Rhode, на борту которого могут находиться около 10 граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане. Операцию по поиску начала морская служба спасения Форт-де-Франса (Мартиника). Три члена экипажа корабля были спасены.