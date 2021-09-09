Пропавших под Красноярском школьниц нашли

Две 13-летние школьницы, пропавшие в городе Лесосибирске Красноярского края, найдены живыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Найдены. Живы, — сказал агентству источник в пресс-службе ведомства.

Девочки пропали 7 сентября. По словам матери одной из них, школьницы отправились в посёлок Колесниково, который находится в черте Лесосибирска, к подруге. Там они переночевали, а утром вызвали такси, чтобы вернуться домой, но так и не появились.

К поискам подростков приступили полицейские, сотрудники СКР и добровольцы. 9 сентября девочек видели жители посёлка Колесниково в местном магазине. Однако узнав, что их ищут, они оттуда сбежали.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области пропали две 10-летние девочки. Некоторое время спустя их тела со следами насильственной смерти обнаружили в заброшенном доме. В их изнасиловании и убийстве сознался Виктор Пестерников, который ранее уже отбывал срок за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего и вышел на свободу в 2019 году. Следствие предъявило ему обвинение и направило в суд ходатайство об аресте.