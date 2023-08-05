Пропавшая в Грузии россиянка найдена мертвой Россиянка Тричева погибла во время оползня, сошедшего в курортной зоне Шови в Грузии

Фото: AP/ТАСС

Грузия. Шови

Россиянка Ксения Тричева погибла во время оползня, сошедшего в курортной зоне Шови в высокогорном грузинском крае Рача, сообщает Секция интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии. По данным учреждения, одна из близких подруг Тричевой опознала ее тело в морге.

По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей — одна из близких подруг опознала ее тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении, — говорится в сообщении.

Оползень сошел на территории курортной зоны днем в четверг, 3 августа. В результате происшествия получили повреждения мосты и дороги, ведущие к комплексу. Вертолеты пограничной полиции по указанию МВД сразу же направились к месту ЧП. Спасатели эвакуировали до 70 человек, которые находились в опасной зоне.

Спасательные службы позднее обнаружили тела двух человек в зоне схода оползня. Тела отправили на экспертизу.

К работам в зоне бедствия были привлечены 400 сотрудников экстренных служб. На место ЧП прибыли заместители главы МВД Иосиф Челидзе и Георгий Бутхузи, а также руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Теймураз Мгебришвили.

В марте в эквадорском Алауси сошел оползень, в результате чего погибли семь человек, еще 60 пропали без вести.