Пропал олимпийский чемпион Александр Блинов

https://static.news.ru/photo/edd15dc0-6d4f-11eb-90dd-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Блинов / vk.com

Дочь олимпийского чемпиона по конному спорту Александра Блинова Анастасия заявила об исчезновении отца.

66-летний мужчина пропал 9 февраля. Родные и друзья обратились в правоохранительные органы и к волонтёрам. По словам дочери, отец не выходит на связь уже несколько дней.

9 февраля примерно в 11:00–12:00 часов у него должен был быть автобус из села Андреевское до Можайска. Отец направлялся в отделение банка, чтобы получить пенсионную карту. На связь он выходил в 09:29 и сказал, что вернётся на работу к 14:00 часам. Позвонила около 19:00 часов, потому что он не перезвонил, но папа не брал трубку. Подумала, что занят. На следующий день телефон уже был отключён. Позвонила в банк, где мне сообщили, что карта не выдана, значит, папа там не был, — рассказала MK.RU дочь Блинова.

Она добавила, что серьёзных проблем со здоровьем у мужчины не было. Однако он мог прихрамывать на одну ногу после давней операции.

По одной из версий, из села Андреевское Блинов так и не уехал, опоздав на автобус. Последний раз его видели в местном магазине.

Друг чемпиона Александр Евдокимов заявил, что общался с приятелем перед его исчезновением.

Разговаривал дня три тому назад. Он находился где-то в Подмосковье, точное место не скажу. Поинтересовался, как его дела, он ответил, что всё хорошо, пытается открыть школу верховой езды, — рассказал он.

Ранее стало известно об исчезновении в Чечне группы из 14 местных жителей, которые 7 февраля ушли в горно-лесистую местность на сбор черемши. В течение долгого времени не было никакой информации об их местонахождении, в итоге на место направились спасатели, в том числе кинологический расчёт. Ситуация осложнялась тем, что в зоне поисков не работает сотовая связь. Спустя некоторое время людей нашли живыми, писал NEWS.ru.