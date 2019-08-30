https://static.news.ru/photo/1a1bef02-cbc7-11e9-aec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Постановление правительства, вносящее изменения в порядок конкурсного отбора проектов в сфере физкультуры и массового спорта, вступило в силу 31 августа. Согласно документу, организациям, пропагандирующим здоровый образ жизни, может быть выделено из бюджета до 15 млн рублей.

В частности, гранты такого размера могут получить общественные организации, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги населению не менее чем в 43 субъектах.

Некоммерческие организации, чья деятельность в данной сфере охватывает население старше 20 лет, могут рассчитывать на поддержку в размере 8 млн рублей.

Экспериментальным некоммерческим организациям, приобщающим население к физкультуре и спорту, государство готово выделить до 4 млн рублей, сообщает « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил властям субъектов разработать образовательные программы по продвижению здорового образа жизни, семейных ценностей и культуры питания.