Промышленный выпуск «Спутника V» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» начнётся весной

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Группа компаний «Фармасинтез», резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург», планирует весной начать производить вакцину против COVID-19 «Спутник V», следует из сообщения пресс-службы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Как сообщается, уже в начале лета ежемесячный объём производства должен вырасти до 20 тысяч доз, а в августе-сентябре — до 500 тысяч, передаёт «Фонтанка».

Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге привились против COVID-19 порядка 61,9 тысячи человек, из них более 11 тысяч полностью завершили цикл вакцинации.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что за истекшие сутки в России умерли 485 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.