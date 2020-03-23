Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие, отправленные для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Италию, получат большой опыт при ликвидации последствий эпидемий, что отвечает государственным интересам РФ.

Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, отправка бойцов соответствующих родов войск в Италию...