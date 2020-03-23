Клиенты Промсвязьбанка, пострадавшие от коронавирусной инфекции, смогут получить отсрочку по платежам. Банк согласился предоставлять кредитные каникулы до двух месяцев.
Глава розничного блока Сергей Малышев уточнил, что Промсвязьбанк будет рассматривать личные обращения заёмщиков, которым причинил урон коронавирус. Организация отреагировала на просьбу Центробанка поддержать заболевших граждан.
Промсвязьбанк принадлежит государству.
По информации «Интерфакса», ВТБ предусмотрел кредитные каникулы до трёх месяцев.
Как писал NEWS.ru, к 23 марта в России зафиксировали 438 случаев заражения коронавирусом COVID-19 после 163 тысяч проведённых тестов. Страна закрыла границы для иностранцев и ограничила перелёты за границу.
Власти просят людей оставаться дома, приостановлены занятия в школах и университетах.
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