Промоутер Хрюнов назвал фейком бой Цукерберга и Маска

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Марк Цукерберг

Бой американского предпринимателя Илона Маска с главой Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом, скорее всего, фейк, рассказал российский промоутер спортивных соревнований, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов. Он напомнил, что программист занимается борьбой.

Мне кажется, что все это фейк и до реального боя дело не дойдет, я знаю, что Цукерберг занимается борьбой, так что в перспективе за этим было бы интересно наблюдать, — рассказал Хрюнов.

Промоутер отметил, что если бой все же состоится, то он будет болеть за Маска. Свой выбор он объяснил тем, что бизнесмен сделал многое для мира и смело занялся тем, чем раньше никто не занимался.

Ранее Маск заявил, что готов провести поединок с Цукербергом на фоне сообщений о планах его компании создать конкурента Twitter. Цукерберг в ответ попросил Маска «прислать локацию». В качестве мест поединка Маск указал «Лас-Вегас, октагон». Предположительно, он имел в виду площадку Octagon MMA в Лас-Вегасе.

Ранее СМИ сообщали, что компания Маска SpaceX приняла на работу 14-летнего программиста Кайрана Квази, занявшего должность инженера в проекте Starlink. Официально Маск не подтверждал трудоустройство вундеркинда, который перед этим стал самым молодым выпускником инженерной школы Университета Санта-Клары.