Промоутер рассказал, кому достанется миллиардное наследство Зайцева Промоутер Дворцов: миллиардное наследство модельера Зайцева достанется внучке

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Модельер Вячеслав Зайцев

Наследство Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора, скорее всего, достанется внучке модельера, считает шоумен и промоутер Сергей Дворцов. Как рассказал он в беседе с NEWS.ru, также существует небольшая вероятность, что имущество перейдет государству либо Вадиму и Алмазу Хусаиновым, которые были близки с Зайцевым-старшим перед смертью. Само наследство модельера шоумен оценил в миллиард рублей.

Вместе с этим Дворцов назвал кармой скорую смерть Егора Зайцева, поскольку тот похоронил отца «не по его воле». Он уверен, что Егор Зайцев ничего не потратил на похороны своего знаменитого родителя, чем спровоцировал большой скандал.

В тусовке ходило про него много слухов, что он отца довел до смерти, что он постоянно с ним скандалил. Можно сказать, Егор поплатился за это... Бумеранг, он существует, — отметил Дворцов.

Егор Зайцев скончался 19 июня в Москве на 65-м году жизни. Его не стало в день рождения Дома моды Славы Зайцева. В начале июня мужчину госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник в тяжелом состоянии.

Состояние Зайцева-младшего ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологическим заболеванием. В феврале 2024-го у сына знаменитого модельера выявили новообразование в толстом отделе кишечника. Тогда же он начал проходить курс химиотерапии.