«Проламывает череп запросто»: зоолог предупредил о риске встретить лося Зоолог Володин предупредил о риске встретить лося

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Лось

Встреча с лосём может быть опасной, зверь способен ударить копытом и нанести смертельную травму, предупредил зоолог Московского зоопарка Илья Володин в беседе с «Москвой 24». При встрече с животным он посоветовал не привлекать внимание.

Не подходить, руки не совать, обойти мимо спокойно, не дергаясь и не размахивая руками. <...> Лось бьёт передним копытом, проламывает череп волку запросто. У человека, кстати, череп менее крепкий, чем у волка, — сказал Володин.

Российский учёный-зоолог Николай Дроздов ранее напомнил, что в жаркую погоду лоси часто выходят к водоёмам, не опасаясь людей. Он предупредил, что в такие моменты заходить в водоём, где находится лось, опасно. Сердить лося нельзя, но смотреть и фотографировать можно. Звать к себе для того, чтобы почесать за ухом, тоже не нужно.

В Сокольниках один из лосей стал уже постоянным гостем. Жители отмечают, что животные не боятся людей и спокойно прохлаждаются в воде. Но в конце июня в Зеленограде лоси устроили настоящее побоище. Животные забрели ночью в город и стали сметать всё на своём пути. В результате разгула дикого семейства пострадали десятки машин. Утром лоси сами ушли в лес, при этом забыв в городе своего детёныша.