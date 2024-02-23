Прокуроры и следователи теперь могут использовать автоматы для защиты Прокурорам и следователям разрешили использовать для защиты автомат Калашникова

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Правительство России разрешило сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета использовать две модели автомата Калашникова, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Там уточняется, что оружие можно применять ради личной защиты. Изменения были внесены в постановление правительства от 29 июня 1999 года.

Внести в перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, состоящего на вооружении прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и предназначенного для личной защиты следующие изменения. Дополнить пунктами: дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: «5,45 мм автомат Калашникова АК-12, 7,62 мм автомат Калашникова АК-15», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что сотрудникам российской полиции приказали удалить или переименовать рабочие чаты в WhatsApp. В МВД руководствуются тем, что владеющая соцсетью компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) уже больше года признана Минюстом экстремистской организацией. В Министерстве внутренних дел данную информацию не комментировали. Запрещать мессенджер начали еще в конце лета, от сотрудников отделов из разных регионов потребовали удалить все рабочие чаты в WhatsApp и предложили перейти в Telegram.

Позднее председателя Следственного комитета России наделили полномочиями по установлению порядка выплаты пенсий лицам, уволенным со службы, и членам их семей. Глава ведомства также будет определять правила назначения и выплату ежемесячной надбавки к денежному содержанию сотрудникам СК, которые проходят службу, имеют выслугу не менее 20 лет и право на выплаты.