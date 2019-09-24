https://static.news.ru/photo/48aa9566-ded3-11e9-abc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Гособвинитель в ходе прений в Замоскворецком суде запросила наказание для Дениса Чуприкова. Он обвиняется в том, что похитил картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Прошу признать Чуприкова виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Прошу учесть смягчающие обстоятельства: малолетний ребёнок, признание вины. Прошу также учесть, что имеет гражданскую супругу, социально ориентирован, вёл бизнес, ущерб возмещен в полном объеме, — сказала прокурор.

Она добавила, что картина включена в состав музейного фонда, имеет особую культурную ценность.

Гособвинитель подчеркнула «дерзкий и открытый характер» совершённого преступления. Он знал, что действия станут очевидными и не пытался их скрыть.

Также она заявила, что его действия стали причиной нескольких повреждений картины, что подтверждают экспертизы.

Чуприков признался в совершении преступления, а на заседании во вторник, 24 сентября, принёс публичные извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры.

Чуприкову вменяют пункт «в» ч. 2 статьи 164 УК — «Хищение предметов, имеющих особую ценность, повлёкшее их порчу».

Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января. Подозреваемый просто вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании подозреваемого.

Ранее News.ru писал, что похититель картины Куинджи Чуприков хотел хайпануть на краже.