Прокурор запросил срок для экс-губернатора Ишаева

https://static.news.ru/photo/ec398186-6acf-11eb-8379-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Представитель прокуратуры на заседании Замоскворецкого суда, выступая в прениях, запросил срок для бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.

Прошу признать Ишаева виновным. Назначить наказание сроком на семь лет со штрафом 900 тысяч рублей. Меру пресечения изменить на заключение под стражу, — сказал он.

Смягчающими обстоятельствами прокурор попросил признать наличие государственных наград и хронические заболевания. При этом отягчающих обстоятельств гособвинитель не усмотрел, сказав, что активная роль в совершении преступления не может считаться таковой.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости».

Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.

Как писал NEWS.ru, Ишаев был экстренно госпитализирован в сердечно-сосудистый центр имени Бакулева. 16 декабря его доставили в одну из больниц Москвы с ишемической болезнью сердца.