Обвиняемой в гибели дочери артиста Конкина запросили пять лет колонии Прокурор потребовал пять лет колонии для владелицы фитнес-клуба, где утонула дочь Конкина

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Владимир Конкин

В Пресненском районном суде Москвы прокурор запросил пять лет колонии владелице фитнес-клуба «Джамп» Анне Андриановой, обвиняемой в гибели дочери заслуженного артиста Владимира Конкина Софии, сообщили в столичной прокуратуре, передает ТАСС. Гособвинитель также требует лишить подсудимую права заниматься деятельностью, связанной с организацией физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий сроком на три года.

Прокурор просил Пресненский районный суд признать подсудимую — владелицу и руководителя ООО «Фитнес-клуб «Джамп» Анну Андрианову — виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека), и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и со штрафом 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В ночь на 24 сентября 2020 года София Конкина пошла в один из столичных спортивных комплексов. Оттуда её уже везли в реанимацию с диагнозом «утопление».

В организме Софии не было найдено ни ядов, ни наркотиков. Однако содержание этанола в крови у 32-летней наследницы звезды советского и российского кино составляло 2,25 г/л, в моче — 2,96 г/л, что соответствует «опьянению средней степени». Судебно-химическая экспертиза показала 0,4 промилле в крови. Как оказалось, София страдала рядом сердечных заболеваний. Среди них оказались кардиомиопатия (изменение мышцы сердца), гипертрофия миокарда, заболевания клеток сердца и другие патологии сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что на могиле Софии Конкиной появилась мини-часовня. 32-летнюю наследницу актёра похоронили на Пятницком кладбище в Москве.