Прокурор запросил пять лет колонии активистке «Открытой России» Шевченко

https://static.news.ru/photo/9c872522-66ff-11eb-9ea4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинение попросило суд назначить активистке «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко наказание в виде пяти лет лишения свободы колонии общего режима. Об этом журналистам рассказал её адвокат Сергей Ковалевич.

Сегодня проходят прения сторон, прокурор запросил для моей подзащитной пять лет колонии, — цитирует ТАСС адвоката.

Он добавил, что его подзащитная в ближайшее время выступит на судебном заседании с последним словом.

Шевченко вменяется осуществление деятельности организации, признанной нежелательной на территории России (284.1 УК РФ). Это первое уголовное дело по данной статье, возбуждённое в РФ. 23 января 2019 года Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил активистку под домашний арест. Рассмотрение дела по существу началось летом 2020 года.

Как сообщал NEWS.ru, в 2019 году Шевченко стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. Участие в выборе приняли около 23 тысяч человек.