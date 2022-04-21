Прокурор запросил для Рашкина 3,5 года условно

Прокурор попросил суд приговорить депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к 3,5 года лишения свободы за незаконную охоту в Саратовской области, сообщает РИА Новости. Как заявил адвокат парламентария Константин Лазарев, защита просит прекратить уголовное дело и заменить его штрафом.

Прокуратура попросила назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Сторона защиты просит прекратить уголовное преследование с назначением судебного штрафа, — цитирует агентство адвоката.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

Рашкин купил лося взамен животного, которого он застрелил на незаконной охоте. Однако власти региона его не могут принять, сообщила депутат нижней палаты парламента Ольга Алимова.