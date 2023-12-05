Прокурор запросил для экс-владельца банка «Югра» почти 10 лет колонии Прокурор запросил для экс-владельца банка «Югра» девять лет и 10 месяцев колонии

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Алексей Хотин

Гособвинение попросило Замоскворецкий суд Москвы назначить девять лет и 10 месяцев колонии экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, сообщает ТАСС. Его обвиняют по делу о растрате более 23 млрд рублей.

В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы гособвинитель попросил назначить Хотину девять лет и 10 месяцев колонии, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, для других фигурантов уголовного дела прокурор также потребовал назначить длительные сроки наказания. Так, для директора филиала учреждения в Москве Нины Черновой прокурор попросил девять лет колонии, для председателя правления Дмитрия Шиляева — девять лет и три месяца, а для президента банка «Югра» Алексея Нефедова гособвинение потребовало 9,5 года колонии.

Хотин был задержан в апреле 2019 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 28 июля 2019 года Центробанк отозвал у «Югры» лицензию и подал иск о его ликвидации. В капитале банка была выявлена недостача в размере 143 млрд рублей, эту оценку ЦБ пришлось уточнять дважды.

10 мая Замоскворецкий суд Москвы признал виновным Хотина по делу об уклонении от уплаты налогов и взыскал с него более 192 млрд рублей. Суд доказал, что Хотин и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири.