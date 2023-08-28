Прокурор запросил 13 лет тюрьмы для журналиста Наки и его коллеги Левиева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура просит Басманный суд Москвы приговорить журналиста Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его коллегу, основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 13 годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России, передает РБК. Их обвиняет по п.п. «б», «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК.

В ходе прений сторон государственный обвинитель просил признать Карпука Руслана Леонидовича и Наки Майкла Сиднея виновными <...> и окончательно назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, — приводит агентство слова пресс-службы инстанции.

РБК также утверждает, что адвокат Наки Владимир Воронин подтвердил просьбу обвинительной стороны к суду.

В отношении Наки и Левиева возбудили уголовное дело в марте прошлого года по ч. 2 ст. 207.3 УК, максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет тюрьмы. Позднее, в мае 2022 года МВД объявило их в розыск, после чего суд заочно арестовал обоих.

Ранее Басманный суд заочно арестовал на два месяца экс-главу «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика по делу о фейках. Уголовное дело против него было возбуждено еще в 2022 году после публикации материалов о Буче. В рамках уголовного у медиаменеджера арестовали все счета и имущество.

Красильщик уехал из России сразу после начала военной операции на Украине, против проведения которой он выступил. В том случае, если он вернется в страну, заочный арест изменится на реальный.