Прокурор зачитала показания ветерана Артёменко по делу Навального

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Прокурор Екатерина Фролова самостоятельно зачитала показания ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко на заседании суда по делу о клевете над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В процессе заседания 95-летнему ветерану вызвали бригаду скорой помощи, так как ему стало плохо.

Ролик RT был снят у меня в квартире в марте 2020 года, согласился сняться из патриотических чувств. Там я произнёс несколько слов из преамбулы. Сиделка Зина сообщила, что Навальный прокомментировал ролик. Когда посмотрел ролик, мне стало очень обидно. Я переживал долго, и 9 июня 2020 года у меня ухудшилось здоровье. Как теперь обо мне думает народ? Я хотел бы, чтобы Навальный извинился передо мной. Мне обидно, что меня оболгали. Я не предатель, я никогда никого не предал, — процитировала показания ветерана Фролова.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Оппозиционера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.

Как ранее писал NEWS.ru, в процессе рассмотрения дела Навальный потребовал, чтобы Артёменко позволили лечь и снять маску. По его словам, пожилого человека используют, «как куклу». Ветеран участвовал в заседании по видеосвязи из дома, однако его всё равно заставили надеть маску. Как сказала судья, «санитарные нормы едины для всех».

Навальный также заявил, что те, кто дал пожилому человеку «бумажку, по которой он произнёс три предложения», будут «гореть в аду». Оппозиционер добавил, что Артёменко «ничего не понимает» и его «заставили это говорить».