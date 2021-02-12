Прокурор расчувствовалась при прочтении показаний ветерана

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Государственный обвинитель Екатерина Фролова расчувствовалась, когда зачитывала показания ветерана Игната Артёменко на суде по делу политика Алексея Навального.

Прокурор читала показания, которые пересказывают всю историю участия ветерана в военных действиях. Текст начинается с 1940-х годов, в нём говорится о партизанах в Белоруссии, допросах полицаев и обстрелах, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Иногда в темноте я пробирался в деревню, в соседнюю от своей избу, так как боялся идти домой. Хлебал холодные щи, принесённые матерью. А потом возвращался в лес <...> Снаряды летали над головами, стоял шум вокруг, — читала обвинитель, но прервалась из-за подступающих слёз.

Фролова взялась рукой за голову, покраснела и начала шмыгать носом. После истории о войне прокурор зачитала слова Артёменко о том, что он подтверждает ранее сказанные слова и находится дома, так как боится коронавируса и смерти от стресса.

Навальный после этого заявил, что показания ветерана были взяты из его биографии, написанной в 1970-е годы.

То есть эти бессовестные люди взяли отрывок из его биографии и выдают за допрос. Самое смешное, что допрос в фашисткой комендатуре очень напоминает происходящее здесь. В связи с чем я прошу разрешить обращаться к вам (судье. — NEWS.ru) не «ваша честь», а «оберштурмбаннфюрер» — сказал политик.

Судья сделала ему очередное замечание, на что Навальный ответил, что судья хорошо смотрелась бы рядом с пулемётом.

Ранее адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием. Отмечается, что за несколько минут с начала рассмотрения дела судья успела сделать два замечания. Одно Навальному — за неуважение к суду, сразу после этого второе замечание — его адвокату.

Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.