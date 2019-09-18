https://static.news.ru/photo/ae3526b0-d9ee-11e9-b2fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Прокурор на заседании по делу Айдара Губайдулина в Мещанском суде попросила суд вернуть материалы в надзорное ведомство, а его самого отпустить под подписку о невыезде. Злоумышленника обвиняют в покушении на применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) за брошенную пластиковую бутылку в сторону силовика. Об этом News.ru сообщил его адвокат Максим Пашков.

Гособвинитель мотивировала своё ходатайство тем, что необходимо уточнить фабулу обвинения. На данный момент судья удалилась для принятия решения.

Губайдулин — фигурант так называемого московского дела. Он принимал участие в акции 27 июля, во время которой, по его словам, бросил в сторону полицейского пустую пластиковую бутылку. Обвинение настаивает, что в бутылке была вода. Изначально молодой человек обвинялся в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), но позже статью переквалифицировали на 318-ю — «Покушение на применение насилия к представителю власти». 9 августа суд арестовал Губайдулина.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

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