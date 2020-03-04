Михаил Квасов, обвиняемый в угрозе убийством судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к 4 годам колонии активист Константин Котов, должен выплатить штраф. С соответствующим требованием выступил гособвинитель.
Прошу суд признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза убийством в отношении судьи») и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, — отметила прокурор.
По её словам, вина Квасова подтверждается показаниями свидетелей и потерпевшего,
Квасову вменяют ч. 1 ст. 296 УК. Следствие считает, что он оставил комментарий с угрозами в адрес судьи, вынесшего приговор по «московскому делу». Обвиняемый родом из Воронежа, 10 декабря он был доставлен в Москву. От дачи показаний мужчина отказался. Следователи ходатайствовали о назначении экспертизы на основании того, что в 2007 году ему был поставлен диагноз «смешанное тревожное депрессивное расстройство». Квасов против проведения экспертизы возражал.
Ранее NEWS.RU писал, что суд арестовал Алексея Вересова, которого обвиняют в призывах к расправе над судьёй Мосгорсуда Криворучко.
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