Прокурор потребовал приговорить Навального к 20 годам тюрьмы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Прокурор потребовал приговорить оппозиционера Алексея Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества, сообщила ТАСС его адвокат Ольга Михайлова. Суд огласит приговор по делу об экстремизме 4 августа на территории колонии во Владимирской области.

Суд назначил оглашение приговора Навальному на 4 августа, — сказала она.

25 мая в Мосгорсуд поступило новое дело оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют по семи статьям. На скамье подсудимых также должен был оказаться бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, его обвиняли в финансировании экстремизма и участии в экстремистском сообществе.

Навального обвиняли в создании организации, покушающейся на данные людей, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, призывах к экстремизму, финансировании экстремизма, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

Ранее Генпрокуратура России передала в Минюст запрос о признании Навального иностранным агентом. Политик может быть внесен в соответствующий реестр в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не следят за процессом по делу Навального.