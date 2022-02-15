Прокурор посчитал денежные траты Навального за последние пять лет

Алексей Навальный за пять лет потратил более восьми млн рублей. В списке расходов — оплата кафе и ресторанов в России и за границей, авиабилеты, прокаты автомобилей и такси. Об этом заявила представитель государственного обвинения в суде, её слова приводит РИА Новости..

В ходе слушаний гособвинитель в суде огласила список расходов Навального на покупки товаров и услуг за пять лет — с 2016 по 2020 год.

Списание денежных средств на оплату товаров и услуг со счетов Навального, назначение: кафе, бары и рестораны, юридические услуги, отели, интернет-ресурсы, медицинские услуги, авиабилеты, спортивные клубы и секции, магазины одежды, досуг и развлечения, такси, услуги связи, образовательные услуги, бухгалтерские услуги, магазины продуктов, прокат автомобилей, благотворительность, парикмахерские и салоны красоты, ж/д билеты, покупки на АЗС, аптеки, печатная продукция, — сообщила она.

Гособвинитель уточнила, что сумма списанных денежных средств за эти услуги составила восемь млн 169 тысяч 608 рублей 19 копеек. Из этих денег более 1,6 млн навальный потратил на оплаты баров, ресторанов и кафе — как в России, так и за границей, в Испании, Франции, США, и Австрии.

Дело о мошенничестве в отношении Навального возбудили год назад. 15 февраля Лефортовский суд Москвы начал в ИК-2 в Покрове выездное заседание по новому делу в отношении Алексея Навального. Обвинение намерено доказать совершение оппозиционером четырёх эпизодов мошенничества при руководстве ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и распределении средств, поступивших в виде пожертвований. По данным следствия, хищения производились по заранее разработанному плану, а прикрытием для сбора пожертвований, расходования их на личные цели и ведения экстремистской деятельности было в том числе участие Навального в выборах президента РФ.

В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно производство, Навального обвинили в умышленном и демонстративном неуважении к суду. Это дело связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, которая вынесла Навальному приговор за инцидент с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артёменко. Также оскорблёнными Навальным себя посчитали прокурор Фролова и семья ветерана Артёменко.