https://static.news.ru/photo/fa3ec710-219b-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Гособвинитель попросил Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорить фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади Дмитрия Бученкова к восьми годам колонии общего режима.

Бученков обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти. Согласно материалам уголовного дела, он распылил в сторону полицейских газовый баллончик, а также дважды ударил одного из них.

В настоящее время Бученков находится в международном розыске. По словам прокурора, срок отбытия наказания должен исчисляться с момента его задержания.

Кроме того, обвинение попросило суд удовлетворить иски об ущербе, заявленные ОМОНом и двумя столичными организациями. Общая их сумма составляет около 30 млн рублей.

Защита Бученкова настаивает на его оправдании, утверждая, что у него есть алиби. Адвокат фигуранта Светлана Сидоркина заявила, что в день инцидента на Болотной её подзащитный находился в Нижнем Новгороде, где отдыхал на даче в компании родственников.

Приговор подсудимому будет оглашён 23 декабря, сообщае т ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Бученков уехал в Литву и получил там политическое убежище. Он заявил, что обвинения в его адрес построены на основании фото с митинга семилетней давности, на котором запечатлён только отдалённо похожий на него человек.