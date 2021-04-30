Прокурор запросил наказание для свидетеля по делу Ефремова Кобца

https://static.news.ru/photo/b2d85888-a998-11eb-b8d5-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Гособвинитель запросил наказание для Александра Кобца, дело которого о лжесвидетельствовании рассматривается 30 апреля в Преснеском суде Москвы, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Прошу признать Кобца виновным и назначить ему наказание в виде исправительных работ на один год и 10 месяцев с удержанием 20% в доход государства, — сказал представитель прокуратуры.

В качестве смягчающих обстоятельств прокурор попросил учесть состояние здоровья Кобца, а также то, что у него есть маленький ребёнок. Гособвинитель в прениях отметил, что сим-карта Кобца 8 июня 2020 года находилась в Ивановской области, а не в Москве, соответственно, он не мог стать очевидцем ДТП. Кроме того, по данным РЖД, в этот период на его имя не покупались билеты на поезд.

Также, по информации прокурора, стало известно, что Кобец ранее был судим за мошенничество, хотя сам обвиняемый этот факт скрывал.

Смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил знаменитость к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок заключения на шесть месяцев.

В апреле МВД передало в Пресненский суд Москвы уголовные дела Андрея Гаева, Александра Кобца и Левана Бадасяна. Их обвиняют в даче ложных показаний по делу Ефремова. Все трое утверждали, что в момент аварии Ефремов был на пассажирском сиденье.

Сам осуждённый актёр в ходе расследования дела о лжесвидетельстве на его процессе рассказывал, что Пашаев предлагал «купить свидетелей» для суда. При этом защитник якобы взял с Ефремова по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля, а на руки те получили лишь по 300 тысяч.

Пашаев же настаивает на своей невиновности. Он заявлял, что предупреждал свидетелей об уголовной ответственности за лжесвидетельствование.